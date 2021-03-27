Футболісти збірної України знялися в незвичайному вигляді. Фотофакт

Збірна України з футболу продовжує готуватися до матчу 2-го туру відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії.

Підопічні Андрія Шевченка між заняттями з теорії та обідом виділили трохи часу на незвичайну для футбольних буднів справу – примірку офіційних ділових костюмів, у яких делегація національної команди поїде на фінал Євро-2020.

Збірна України в костюмах Павло Кубанов / УАФ

Зазвичай така процедура відбувається перед фінальним турніром чемпіонату світу або Європи.

"Партнер збірної України підготував стильні елегантні костюми. Тому у хлопців з'явилася можливість для позитивних емоцій і дружніх жартів, що ніколи не буває зайвим для підтримки гарного настрою в команді", – йдеться в повідомленні пресслужби УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч Україна – Фінляндія вiдбудеться в неділю, 28 березня. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть гру.