Футболіст збірної України забив ефектний переможний гол у чемпіонаті Бельгії

Михайло Морозов Футбол 09:46, 28.12.2020

Футболіст збірної України та "Мехелена" Мар'ян Швед відзначився переможним голом у домашньому матчі чемпіонату Бельгії проти "Мускрона".

Його команда двічі забила в першому таймі, але зарахований був тільки один з м'ячів. У другій половині гостям вдалося зрівняти рахунок з пенальті. На 83-й хвилині футболіст "Мехелена" точно навісив на Шведа у штрафний майданчик, українець красиво прийняв м'яч, одним дотиком обіграв захисника і пробив під поперечину.

Матч так і закінчився з результатом 2:1, що дозволило команді нашого співвітчизника піднятися на 13-те місце в таблиці після 19 матчів з 20 очками. "Мускрон" йде останнім в чемпіонаті Бельгії з 17 пунктами.

Для Шведа цей гол став дебютним за "Мехелен". Він взяв участь у п'яти поєдинках, зігравши в цілому 94 хвилини.

Нагадаємо, що раніше головний тренер команди Вутер Вранкен жорстко розкритикував українця, заявивши, що більше не має наміру витрачати на нього час, і запропонувавши йому змінити вид спорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший наш бельгійський легіонер Роман Яремчук з "Гента" був вилучений з поля після 22 хвилин матчу.

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