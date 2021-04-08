Футболіст збірної України: доводиться говорити російською

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбік зізнався, що не може в Дніпрі розмовляти українською мовою.

У той же час за словами футболіста збірної України, головний тренер команди Ігор Йовічевіч і на тренуваннях, і на теоретичних заняттях говорить лише українською.

"У перші дні його роботи в "Дніпрі-1" нас дуже здивувало, як він так ідеально розмовляє нашою мовою. І не тільки ідеально, але ще і швидко. Що і говорити, в цьому плані він молодець. Вдома, в Черкасах, я розмовляю українською, а ось в Дніпрі мушу розмовляти російською. Тут так спілкується більшість. Але з цим у мене теж проблем немає", – цитує Довбіка ua-football.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Довбік відзначився фантастичним ударом в матчі 18-го туру Прем'єр-ліги України (УПЛ) проти "Ворскли".

23-річний футболіст на 41-й хвилині підхопив м'яч на чужій половині, трохи пробіг з ним і метрів з 23 пробив лівою ногою під поперечину. Різник не був готовий до такого повороту подій і не зміг врятувати свою команду.