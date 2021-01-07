Футболіст збірної Італії кинув вагітну подругу заради пишногрудої моделі

21-річний півзахисник збірної Італії Ніколо Дзаньоло розлучився зі своєю подругою Сарою Скарпотт, дізнавшись про її вагітнiсть, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Футболіст в інтерв'ю підтвердив, що прийняв рішення розірвати стосунки, тому що не готовий заводити сім'ю.

Ніколо Дзаньоло зі своєю колишньою дівчиною La Gazzetta dello Sport

Ніколо Дзаньоло з Сарою La Gazzetta dello Sport

"Як це зазвичай відбувається в нашому віці, поживши разом ми зрозуміли, що більше не ладнаємо і спілкування несумісне з моїм професійним життям. Ми колись мріяли про спільну сім'ю, але потім все пішло по-іншому, і коли вона розповіла мені про свою вагітність, я чесно сказав, що не готовий до таких зобов'язань. Вона відмовилася робити аборт. Це вибір, який я поважаю", – сказав футболіст.

Пізніше Дзаньоло зізнався, що зустрічається з 32-річною моделлю Мадаліною Генеа, яка є обличчям ювелірного бренду Damiani. Цю інформацію підтвердила і сама румунка.

На питання фаната в Instagram: "Чи можу я тебе цілувати весь час", Генеа відповіла любовними смайлами, тегнув нік Дзаньоло, звертаючи увагу на те, що зрозуміла, від кого насправді це повідомлення.

скрін листування Instagram Мадаліни Генеа

Мадаліна Генеа Instagram Мадаліни Генеа

Мадаліна Генеа Instagram Мадаліни Генеа

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