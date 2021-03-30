Футболіст "Динамо" забив ефектний "більярдний" гол Португалії у відборі ЧС-2022

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес відзначився розкішним ударом у матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Поругалії.

25-річний футболіст збірної Люксембургу вийшов у стартовому складі, а на 30-й хвилині впевнено зіграв у штрафному суперника. Жерсон відгукнувся на навісну передачу і більярдним ударом відправив м'яч чітко в нижній кут воріт.

На момент написання новини рахунок у грі 1:2 на користь португальців. На 2-й доданій хвилині першого тайму Жота відновив рівновагу, а на 6-й хвилині другої половини свою команду вивів уперед Кріштіану Роналду.

Зазначимо, що це другий м'яч Жерсона за останні дві гри. 28 березня форвард київської команди став автором сенсаційної перемоги збірної Люксембургу в матчі відбору на чемпіонат світу-2022 проти Ірландії. Це стало першою перемогою команди за 12 років на виїзді в кваліфікації ЧС/Євро.