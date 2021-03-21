Футболіста "Динамо" вилучили зі збірної перед матчами відбору на ЧС-2022

Головний тренер збірної Польщі Паулу Соуза вилучив Томаша Кендзьору з розширеного списку гравців, викликаних на матчі відбору чемпіонату світу-2022.

Перед березневими матчами польської національної команди список скоротився на 8 прізвищ, серед яких опинилося і прізвище захисника київського "Динамо". До цього 26-річний футболіст брав участь у всіх матчах відбору на Євро-2020 (9 ігор) і Лізі націй-2020/21 (5 поєдинків).

Коментуючи своє рішення, Соуза підкреслив, що зі збірної нікого не вилучають раз і назавжди.

"Це відсилання до наступних трьох матчів, а не до фіналу Євро-2020. Той факт, що хтось зараз у команді, не означає путівку на чемпіонат Європи і навпаки. Що стосується імен, трохи терпіння. Найближчі матчі дадуть вам відповіді на ваші питання. І тоді буде легше зрозуміти деякі з моїх рішень", – наводить слова Соуза dziennikzachodni.pl.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні Кендзьора під час відпустки в Об'єднаних Арабських Еміратах зробив пропозицію своїй українській дівчині Вікторії Стецик і отримав відповідь "Так".