Футболіст "Динамо" розповів, що конкретно змінив Луческу

Півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський розповів про те, як змінилися поїздки команди на виїзні матчі в єврокубках, та інші нововведення, які з'явилися з приходом Мірчі Луческу.

В інтерв'ю на YouTube-каналі SportArena TV футболіст зізнався, що йому подобається прогулюватися у нових для себе містах. Він також заявив, що румунський фахівець багато часу приділяє відновленню гравців як до поєдинків, так і після.

"На матчі Ліги Європи ми зазвичай літали за день до поєдинку, а він прийшов і сказав, що його команда за два дні літає. У нас вранці тренування, ввечері виліт, а на наступний день прогулянка, екскурсія. Це приносить задоволення. Луческу звертає багато уваги на харчування, відновлення. Раніше ми після матчів відразу їхали додому, а зараз ми сідаємо в автобус, їдемо на базу, де відбуваються відновлювальні процедури. Він повернув традицію, згідно з якою всі збираються на базі та разом обідають. Після цього ми відпочиваємо і ввечері тренуємося. Це зроблено, щоб ми спілкувалися в колективі і, думаю, ніде не лазили", – розповів про відмінності Андрієвський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу ухильно відповів на питання про те, чи залишиться він в "Динамо".