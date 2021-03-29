ФСБ показало відео затримання у Москві українського ексфутболіста, засудженого за "шпигунство" на 12 років

Федеральна служба безпеки (ФСБ) опублікувала ролик затримання в Москві українського футболіста Василя Василенка, засудженого за нібито шпигунство на користь "Укроборонпрому".

Колишній гравець "Таврії" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь) та "Дружби" (Бердянськ) був затриманий у російській столиці 24 жовтня 2019 року під час нібито отримання деталей для російського ЗРК С-300. Розгляд кримінальної справи проходив у закритому режимі, а його матеріали – під грифом "секретно".

Мосміськсуд засудив Василенка до 12 років колонії суворого режиму. 29 березня Апеляційний суд РФ відхилив скаргу адвокатів громадянина України, і вирок вступив у законну силу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму 66-річну пенсіонерку Галину Довгопол засудили на 12 років за "шпигунство".