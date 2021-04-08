ФІФА готує революцію у фіксації офсайдів на ЧС-2022

Глава відділу глобального розвитку футболу у ФІФА Арсен Венгер заявив, що організація буде готова впровадити систему автоматичної фіксації офсайдів на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Як повідомляє видання SkySports, технологія дозволить визначати положення "поза грою" протягом лічених секунд.

"Я думаю, що автоматична система визначення офсайдів буде введена на ЧС-2022. Слово "автоматична" означає, що на наручний годинник бокового арбітра буде приходити повідомлення з текстом "офсайд/не офсайд". Зараз у нас часто виникають ситуації, коли на винесення рішення щодо положення положення "поза грою" йде багато часу. В середньому це займає 70-80 секунд. Я вважаю, що впровадження цього механізму є вкрай важливим кроком, оскільки часто футболісти встигають відсвяткувати гол, а потім його відміняють через якісь міліметри", – пояснив Венгер свою точку зору.

Відзначається, що легендарний у минулому тренер "Арсеналу" виступає за те, щоб фіксація офсайдів у майбутньому повністю здійснювалася за допомогою комп'ютера. Незважаючи на це, у 2020 році в ФІФА заявили, що хочуть, щоб остаточне рішення завжди залишалося за арбітром.

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