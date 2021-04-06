Expert club Parimatch: Старт збірної України у відборі ЧС-2022 та підготовка до Євро-2020

8 квітня у PMHUB (м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 5) відбудеться засідання Expert club Parimatch (початок — о 14.00).

Захід, який вже став традиційним, розкриває актуальні та найцікавіші теми українського футболу. Його гостями є відомі футбольні експерти, гравці та функціонери. Цього разу вони поділяться думками про старт національної збірної команди України, офіційним партнером якої є бренд Parimatch, у відбірній кампанії Чемпіонату світу 2022 у Катарі. А також обговорять плани команди Андрія Шевченка у підготовці до участі у фінальній частині Євро-2020.

Наша команда стартувала у кваліфікації до мундіалю трьома нічиями з однаковим рахунком 1:1. Однаковий результат, проте з діаметрально протилежними емоціями та відчуттями – збірна України здобула історичний заліковий бал у Франції, але втратила цінні очки у домашніх зустрічах з командами Фінляндії та Казахстану.

Чого не вистачило "синьо-жовтим" у березневих кваліфікаційних протистояннях для здобуття максимальних результатів: свіжості основних гравців, психології чи травмованих Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки? Які перспективи має українська команда з трьома очками на старті відбору? І як головна команда країни готуватиметься до чемпіонату Європи-2020, до якого лишилося усього кілька місяців?

Відповіді на ці та низку інших актуальних питань дадуть експерти та спеціальні гості Expert club Parimatch, які були безпосередніми учасниками в останніх матчах національної команди.

Представники ЗМІ, які бажають взяти участь онлайн у засіданні Expert club Parimatch, мають надіслати запит на акредитацію на media@uaf.ua.

Модератор заходу — прес-аташе національної збірної України Олександр Гливинський.

Пряма трансляція заходу о 14:00 на YouTube-каналі УАФ.