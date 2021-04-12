Ексгравець збірної України назвав перевагу "Динамо" над "Шахтарем"

Київське "Динамо" має хороші шанси повернути чемпіонське звання в Прем'єр-лізі завдяки роботі головного тренера Мірчі Луческу.

Таку думку в ефірі програми "Великий футбол" висловив колишній гравець збірної України В'ячеслав Шевчук. За його словами, румунський фахівець вселив впевненість у своїх підопічних.

"Обидві команди – фаворити. В останні матчі Київ стабільний, а від "Шахтаря" не знаєш, чого очікувати. По грі "Динамо" видно, що Луческу вселив велику впевненість, в першу чергу, в президента клубу. Тому що те, що відбувалося в тому році, -23 очка, це просто катастрофа була. Луческу прийшов і змінив все. Він вселив впевненість, вони знають, що роблять на полі. За Михайличенка Родрігес був засмучений, а зараз він виходить і забиває в трьох матчах поспіль і приносить 9 очок. Це показує те, що тренер може з ним поговорити, переконати. Каштру цього не може зробити", – сказав Шевчук.

Відзначимо, що поєдинок "Шахтар" – "Динамо" відбудеться в суботу, 17 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко розповів, чого чекає від команди Мірчі Луческу в грі з "Шахтарем".