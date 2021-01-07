Ексфутболіст "Шахтаря" розповів, що роблять в донецькому клубі з молодими гравцями

Ексфутболіст "Шахтаря" Артур Авагімян розповів, що у молодих гравців донецького клубу, які не особливо успішні, по суті немає особливого вибору в продовженні кар'єри.

За словами колишнього гравця юнацької збірної України, який виступає нині за одеський "Чорноморець", у футболіста є тільки два варіанти: або йти в "Маріуполь" в оренду, або залишатися в дублі "Шахтаря".

"Наприклад, якщо тебе виганяють, кажуть, що ти вже не підходиш “Шахтарю” і ти йдеш в “Маріуполь”, то компенсацію за тебе не платять. А якщо в інший якийсь клуб, то 100 тисяч доларів. У нас в Україні таких грошей за молодого гравця ніхто не заплатить", – цитує Авагімяна "Брутальний футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, асистент головного тренера "Шахтаря" Луїша Каштру Максим Нагорський, розповів, що іноді забуває слова, якi сказав наставник, і тоді йому доводиться придумувати щось від себе.