Ексдинамівець Алієв розповів, як змінилася його думка про коронавірус

Михайло Морозов Футбол 13:30, 13.04.2021

Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв зізнався, що змінив свою думку про коронавірус з тих пір, як опублікував на своєму YouTube-каналі "Кент" відео, в якому назвав його фейком.

У новому випуску він пояснив, що це сталося після того, як він та його сім'я особисто зіткнулися з COVID-19. Олександр також відзначив серйозний вплив пандемії на весь світ.

"Коли починався коронавірус, він не був так розкручений в Україні. Я цьому дійсно не вірив. Я думав, що це спеціально зроблено. Я в політику не лізу, це не мої справи. Зараз я цьому повірив, тому що перехворів і я, і мої батьки, і близькі. Я бачу те, що відбувається в звичайному світі, у футбольному світі. Ті слова, які я тоді говорив... Можливо, я хайпанув", – заявив Алієв.

Нагадаємо, що Олександр провів більшу частину кар'єри в "Динамо". Також він захищав кольори "Локомотива" й "Анжи" в Росії, "Дніпра" в Україні. У 2015-му наш співвітчизник повісив бутси на цвях, але через рік підписав контракт з "Таразом" із Казахстану, за який виступав протягом декількох місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр дебютував у ролі експерта на телеканалі "Футбол" і розповів про складнощі, з якими він зіткнувся через українську мову.

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