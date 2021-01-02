Єдине покарання – смертна кара, – білоруський футболіст про силовиків
Білоруський футболіст Андрій Карбовский заявив, що більше не може мовчати про ситуацію із жорстким розгоном мирних протестів проти нелегітимного президента Олександра Лукашенка.
Він розповів, що його терпець увірвався після відео з побиттям людей у супермаркеті, в який завжди ходять його близькі. Спортсмен вважає, що єдиним справедливим покаранням для силовиків була б смертна кара.
"Я дуже довго накопичував у собі злість, образу, переживання за близьких. Після смерті Бондаренка (художник та громадський активіст – ред.) мені на очі потрапило відео, що в "Гіппо", куди завжди ходять мої батьки, моя бабуся, тітка з двоюрідним братом, б'ють людей. Мене така злість взяла і просто здали нерви. Що стосується жорсткості, вважаю, це абсолютно заслужене ставлення до людей, які так ставляться до свого народу. Мене ніколи не вчили агресії, насильства і тому, щоб я бажав комусь смерті, але в цій ситуації для цих людей – тільки смертна кара. Єдине покарання. Прощення бути не може. Вони гірші за німців у роки Великої Вітчизняної війни", – цитує слова Карбовського видання Tribuna.
Нагадаємо, що протести в Білорусі почалися після сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року і продовжуються досі. Люди вийшли на мітинги, коли з'явилися попередні результати, згідно з якими Лукашенко набрав близько 80% голосів. Силовики вдалися до жорстких методів розгону масових акцій, зокрема вони використовують водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.
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