Де дивитися "Шахтар" – "Динамо": розклад трансляцій матчу УПЛ

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграють у центральному матчі 22-му турі української Прем'єр-ліги.

Зустріч відбудеться в суботу, 17 квітня, на столичному НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо. Початок гри – о 19:30.

Побачити головне дербі України можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів.

Крім того, поєдинок буде показано на відеопорталі офіційного сайту "Шахтаря" за системою pay-per-view. Гру можна подивитися у всіх країнах світу (крім України, Сербії, Словенії, Чорногорії, Ізраїлю, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Македонії, Косово, Чехії, Словаччини та Білорусі). Вартість трансляції – $3.

Відзначимо, що в першому колі "Шахтар" розгромив "Динамо" – 3:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко розповів, чого чекає від матчу команди з "Шахтарем".