Де дивитися "Челсі" – "Манчестер Сіті": розклад трансляцій центрального матчу АПЛ

У неділю, 3 січня, відбудеться центральний матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" на своєму полі прийме "Манчестер Сіті".

Лондонський клуб набрав 26 очок після 16 поєдинків і йде шостим, випереджаючи "городян" лише за різницею забитих і пропущених м'ячів. Варто зазначити, що у підопічних Пепа Гвардіоли є ще дві гри в запасі, і в разі перемоги в них гості можуть підібратися до лідерів першості "Ліверпуля" та "Манчестер Юнайтед" на відстань одного пункту.

Букмекери вважають "МанСіті" фаворитами зустрічі. Ставки на їхню перемогу приймаються за коефіцієнт 2,20, на нічию – за 3,60, а успіх господарів оцінюється котируванням 3,10.

Котирування на матч "Челсі" - "Манчестер Сіті" Bet365

Пряму трансляцію матчу, який розпочнеться о 18:30 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі Setanta Sports. У Росії гру покаже онлайн-кінотеатр Okko, а в Білорусі – "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з недавніх поєдинків "Манчестер Сіті" без українця Олександра Зінченка сенсаційно втратив очки в домашньому протистоянні з "Вест Бромвічем".