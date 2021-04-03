Чемпіон Росії з футболу випав із вікна в Москві
Триразовий чемпіон Росії з футболу серед юнаків Зелімхан Пугієв випав із вікна четвертого поверху одного з будинків по Шелепіхінськiй набережнiй у Москві, повідомляє РЕН ТВ.
За інформацією ЗМІ, гравця столичного "Локомотива" госпіталізовано з важкими травмами з черепно-мозковою травмою та ушкодженнями грудної клітки і внутрішніх органів.
Обставини події наразі уточнюються. Пугієв тричі вигравав Кубок РФС серед юнацьких команд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року одна з найсильніших і перспективних спортсменок Росії померла, випавши з вікна 7-го поверху своєї квартири в Тюмені.
За життя росіянки, яка багато разів посідала призові місця на великих змаганнях, лікарі боролися кілька днів. Тюменці приходили на станцію переливання крові, щоб допомогти молодій дівчині, але, незважаючи на спільні зусилля, врятувати спортсменку не вдалося.