Чемпіон Росії з футболу випав з вікна в Москві

Триразовий чемпіон Росії з футболу серед юнаків Зелімхан Пугіев випав з вікна четвертого поверху одного з будинків по Шелепіхінськiй набережнiй в Москві, повідомляє РЕН ТВ.

За інформацією ЗМІ, гравець столичного "Локомотива" госпіталізований з важкими травмами з черепно-мозковою травмою та ушкодженнями грудної клітки і внутрішніх органів.

Обставини події в даний час уточнюються. Пугіев три рази вигравав Кубок РФС серед юнацьких команд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року одна з найсильніших і перспективних спортсменок Росії померла, випавши з вікна 7-го поверху своєї квартири в Тюмені.

За життя росіянки, яка багато разів займала призові місця на великих змагання, лікарі боролися кілька днів. Тюменці приходили на станцію переливання крові, щоб допомогти молодій дівчині, але, незважаючи на спільні зусилля, врятувати спортсменку не вдалося.