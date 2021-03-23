Бущан розповів про розлучення зі знаменитою балериною після 5 років шлюбу

Максим Іншаков Футбол 19:11, 23.03.2021 Оновлено: 23:30, 23.03.2021

Голкіпер київського "Динамо" Георгій Бущан згадав, як проходило його розлучення зі знаменитою балериною Христиною Шишпор.

Футболіст і танцівниця зіграли весілля в 2014 році, коли футболісту було всього 19 років, а балерині – 28. Через 5 років пара розлучилася. У них залишилася спільна дочка Юлія.

"Я б не хотів виносити це все. Коли це відбувалося, то ми просто сіли і поговорили, що їй і мені не потрібні сплески в ЗМІ, і взагалі це не наша вся історія. Сіли, поговорили, до цього всього прийшли мирно і спокійно, щоб Юля не спостерігала за цим, щоб не було великої травми через вирішення питань. Я просто зібрав речі і пішов", – зізнався Георгій в ефірі Youtube-каналу BurBuzz.

Футболіст зізнався, що все залишив колишній дружині.

"Минув час, і ми зрозуміли, що чогось нового ми не можемо принести один одному. Зараз у мене свої стосунки, у Христини – свої. Виховуємо дочку. Ніхто нікуди не лізе, ніхто нікого на конфлікт не веде. Ми не тримаємо ні на кого зла. Усе гаразд. Просто пішов в себе, в роботу, розставив по поличках, що мені потрібно. Що мені потрібно і як мені потрібно", – зазначив Бущан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бущан розповів, що Мірча Луческу надав гравцям київського клубу впевненість в собі, а також змінив тренувальний процес і ставлення до роботи.

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