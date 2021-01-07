У Португалії футболіст помер після зупинки серця. Момент потрапив у прямий ефір матчу

Максим Іншаков Футбол 22:08, 7.01.2021 Оновлено: 22:09, 7.01.2021

Бразильський футболіст португальського "Алверка" Алекс Аполінаріо помер після зупинки серця. Інцидент стався в матчі чемпіонату країни в третьому дивізіоні і потрапив в ефір телетрансляції.

Алекс Аполінаріо помер
Twitter The Standard Digital

На 27-й хвилині гри з "Алмейрім" 24-річний атакуючий півзахисник раптово позадкував і впав непритомний. Суддя спершу не надав падінню гравця особливої увагу і продовжив матч.

Після того, як зустріч все таки перервали, медики довий час намагалися реанімувати футболіста. Аполінаріо встигли госпіталізувати, але врятувати його не вдалося. Мозок гравця помер, постраждавши від нестачі кисню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Петербурзі дитячий тренер з футболу та учасник аматорських міських футбольних турнірів в ніч на 1 січня влаштував смертельну ДТП. Момент потрапив на відео.

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