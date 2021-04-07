Ексфутболіст російського клубу звернувся до Зінченка з вимогою

Колишній півзахисник російської "Уфи" Еммануель Фрімпонг зажадав, що його екс-одноклубник Олександром Зінченком повернув йому борг

Ганський хавбек заявив, що він був одним з тих, хто вчив українця англійською, а той ніколи не платив йому за роботу.

Еммануель Фрімпонг

"Напишіть, що Зінченко мені винен. Ми з ним домовилися, що він заплатить мені, коли поїде. Зазвичай я беру 2000 доларів на годину. Але він мій друг, тому для нього всього 1000. Я стільки витратив часу на нього! Передайте йому, це дуже важливо", – сказав Фрімпонг в інтерв'ю Sport24.

Нагадаємо, що Зінченко виступав за "Уфу" з зими 2015 року. У липні 2016-го перейшов в англійський "МанСіті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов в Instagram від імені команди привітав Зінченка з рекордом в збірній України.

Півзахисник "Манчестер Сіті" вивів "жовто-синіх" на матч збірної Франції, ставши наймолодшим капітаном в історії національної команди.