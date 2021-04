Знаменитий російський боксер програв брутальним нокаутом. Відео

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Сергій Ліпінец (16-2-1, КО 12) зазнав розгромної поразки від 23-річного американця Джейрона Енніса (27-0, КО 25).

Головний бій боксерського вечора в Анкасвіллi (штат Коннектикут, США) завершився достроково.

Енніс володів перевагою, часто пробиваючи захист 32-річного росіянина, і в четвертому раунді відправив уродженця Актюбинська в нокдаун. Розв'язка трапилась в шостому раунді, коли Ліпінец пропустив правий боковий. Сергій "поплив", втратив концентрацію, а після аперкоту звалився на канвас. Рефері моментально зупинив зустріч.

A star is born: Ennis takes apart Lipinets, landing 53% of his power punches. 48 of Ennis '125 landed punches were body shots. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/W8koubGmxG