З Джошуа я міг контролювати швидкість, а з Усиком – ні, – непереможний боксер

Непереможний британський боксер Фабіо Вордлі (10-0, 9 КО) порівняв спаринги з Олександром Усиком (18-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), відзначивши високу швидкість, з якою рухався та діяв українець.

В інтерв'ю виданню SkySports він зізнався, що через це не міг взяти ситуацію під контроль і був змушений рухатися у вигідну для нашого співвітчнизника сторону. За його словами, Олександр завжди хоч якось відповідає на пропущені удари.

"З Усиком швидкість була набагато вищою. З Джошуа я міг її контролювати, якщо хотів. Якщо я хотів зупинитися, щоб взяти ситуацію під контроль під час активного обміну ударами або навпаки, то міг це зробити. Але з Усиком саме він тримає все в своїх руках, він володіє ініціативою та постійно пресингує тебе, змушуючи рухатися туди, куди він хоче. Олександр є тим, хто активно завдає удари і не залишає жоден з них без відповіді", – розповів Уордл.

Вордлі й Усик SkySports

Нагадаємо, що Усик є обов'язковим претендентом на титульний бій за пояс WBO, яким володіє Джошуа, але британець хоче побитися за звання "абсолюта" проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер українця Олександр Красюк заявив, що його клієнт вже навесні поб'ється за титул, а його колега Едді Хірн розповів, що готовий запропонувати особливі умови Усику для того, щоб Олександр відступив.