Володимиру Кличку – 45: топ-10 найяскравіших нокаутів легендарного чемпіона

Легендарному українському боксерові Володимиру Кличку в четвер, 25 березня, виповнюється 45 років.

За свою кар'єру українець провів 69 поєдинків, здобувши в них 64 перемоги і зазнавши п'ять поразок. Востаннє він виходив на ринг 29 квітня 2017 року проти Ентоні Джошуа. Той бій він програв технічним нокаутом в 11-му раунді, відправивши британця в шостій трихвилинці в перший в кар'єрі нокдаун.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати 10 найяскравіших нокаутів у кар'єрі Володимира.

Нагадаємо, що Кличко-молодший був володарем титулів WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) і журналу The Ring (2009-2015). Також на його рахунку "золото" у суперважкій вазі на Олімпіаді в Атланті 1996 року.

Володимир Кличко протягом 4382 днів утримував титул чемпіона світу, що є рекордом у важкій вазі. Він є рекордсменом за кількістю перемог у боях за титул об'єднаного чемпіона і володарем найдовшої серії захистів об'єднаного титулу в історії професійного боксу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Олександр Повєткін дав відверте зізнання про поразку в бою з Володимиром Кличком.