Володимир Кличко: я обрав бокс не через любов до спорту

Легендарний український боксер Володимир Кличко зізнався, що почав займатися цим видом спорту виключно заради того, щоб мати можливість виїхати за межі СРСР.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Miami Herbert Business School наш співвітчизник заявив, що його старший брат Віталій з самого початку був бійцем, а йому довелося вчитися цьому.

"Насправді мені не подобалося те, чим я займаюся. Мені не подобалося, що я не народився бійцем, як мій брат. Я навчився цьому. Я просто хотів виїхати з СРСР, щоб подорожувати. У той час тільки політики і спортсмени могли собі це дозволити. Звичайний громадянин країни не мав жодних шансів на те, щоб відправитися в подорож. Для політика я був занадто молодим, а ось для спортсмена – те, що треба. Я обрав бокс не через любов до спорту, а заради подорожей", – зізнався Кличко-молодший.

Нагадаємо, що Володимир взяв участь у 69 поєдинках на професійному рівні. На його рахунку 64 перемоги (54 нокаутом) і 5 поразок. Востаннє українець виходив на ринг у квітні 2017 року, коли достроково програв британцеві Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк назвав фактори, які можуть змусити Кличка-молодшого повернутися в бокс.