Володимир Кличко відповів на запитання про Путіна

Легендарний український боксер Володимир Кличко висловив упевненість у тому, що в світі не залишиться диктаторів.

Про це сам ексчемпіон світу заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Miami Herbert Business School, відповідаючи на запитання щодо режиму президента Росії Володимира Путіна та інших подібних лідерів країн.

"Я задоволений тим, що на практиці пройшов через радянську систему, розумію соціалізм і капіталізм, бо дорослішав на Заході. Впевнений, що все, що робиться насильно, в підсумку має кінець. Як диктатура. Диктатори зазнають невдачі. У цьому немає сумніву. На державному рівні все було б добре, якби кожен чиновник краще розумів свою відповідальність", – зазначив Кличко-молодший.

Володимир також виступив проти будь-якого прояву дискримінації в суспільстві. "Ми завжди будемо перебувати між добром і злом. Але добра більше. Зла менше, але ми чуємо про нього більше. Ми повинні бути готовими завжди боротися за демократію, рівність. Це те, що робить нас людьми. Різні нації, раси. Дискримінація показує нам жахливі речі. Як, наприклад, Холокост", – сказав колишній чемпіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко відверто зізнався в тому, що вирішив зайнятися боксом, щоб мати можливість вирватися з СРСР.