Знаменитий український боксер попався на допінгу і позбувся чемпіонського титулу

Багаторазовий чемпіон світу і Європи з тайського боксу серед любителів, знаменитий український кікбоксер Артур Кiшенко попався на допінгу.

34-річний одесит провалив допінг-тест після бою в середній вазі (до 81 кг) з Йоханом Лідоном на турнірі Arena Fight Championship в липні 2019 року.

У тому поєдинку Артур провів усі п'ять раундів, здобув перемогу одноголосним рішенням суддів і став чемпіоном.

За підсумками розслідування, українець був відсторонений Національним антидопінговим агентством Франції (AFLD) терміном на 4 роки. Покарання відраховується від моменту здачі аналізів і триватиме до 24 липня 2023 року. Титул українського спортсмена був відданий Лідону.

Пресреліз Arena Fight Championship про те, що Кiшенко позбавлений титулу boxemag.com

Сам Кішенко так прокоментував ситуацію:

"Я почав битися в 2006 році, в різних організаціях. І у мене ніколи не було проблем з допінг-контролем, поки я виступав в цих гігантах кікбоксингу. Але одна нова маленька французька організація оголошує, що мій допінг-тест позитивний. І найцікавіше, що я був єдиним з позитивним допінг-тестом на цьому івентi. Тільки найкращий боєць світу мав позитивний тест. Але не турбуйтеся, це тільки початок. я скоро повернуся з відповіддю", – цитує Кішенка Блог "Новини кікбоксингу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019-го Кішенко за 30 секунд переміг страшним нокаутом. Одеський боєць ефектно здолав суперника на одному з турнірів в Азії.