Усик розповів, що змусить його перейти в UFC

Михайло Морозов Бокс 15:30, 2.04.2021 Оновлено: 16:09, 2.04.2021

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) сказав, що поки не збирається пробувати свої сили в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), але подумає над цим, якщо отримає "божевільну пропозицію".

Під час прямого ефіру в Instagram наш співвітчизник зізнався, що любить жартувати з журналістами, тому дав ствердну відповідь на запитання про можливий перехід у змішані єдиноборства. За словами Олександра, він ще не закінчив усі свої справи в боксі.

"Часто жартую з журналістами. Кажу якісь неможливі речі. Коли мене запитали в той вечір про плани, я сказав, що хочу спробувати себе в UFC. І всі написали, що я переходжу туди. Це просто думки. Я ще не все зробив у боксі. Переходити в інший вид спорту, не закінчивши в своєму, я не збираюся. Боротьбою я займаюся тільки для себе. UFC – швидко зростаючий вид спорту, де багато хлопців проявляють себе. Але я поки не збираюся переходити туди. Запропонують божевільний контракт – я подумаю", – цитує слова Усика видання XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр розповів, що потрібно зробити з водіями, які не включають поворотники під час їзди.

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