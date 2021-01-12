Усик поб'ється за пояс, незважаючи на бій Джошуа – Ф'юрі: спортивні підсумки 11 січня

Український боксер Олександр Усик поб'ється за чемпіонський пояс, незважаючи на бій Ф'юрі – Джошуа, а Андрій Шевченко сфотографувався з футболістом збірної Росії.

Крім того, ЗМІ показали, як Мірча Луческу керує гравцями "Динамо" під час матчів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 11 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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