Усик кардинально змінив імідж. Фото та відео

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) кардинально змінив зачіску в одному з київських барбершопів, зрізавши своє довге волосся.

На офіційній сторінці m15barbershop в Instagram з'явилися фотографії оновленого зовнішнього вигляду нашого знаменитого співвітчизника, а також відео самого процесу стрижки.

Олександр Усик із новою зачіскою Instagram m15barbershop

Олександр Усик і його майстер Instagram m15barbershop

Олександр Усик у халаті Instagram m15barbershop

Зазначимо, що Усик змінив імідж напередодні другого боксерського шоу своєї промоутерської компанії USYK17, яке відбудеться в суботу, 10 квітня. В межах Ultimate Boxing Night пройдуть рейтингові поєдинки, участь у яких візьмуть спортсмени з України, Великобританії, Білорусі та Угорщини.

Для довідки:

Барбершопи – чоловічі перукарні, клієнти яких можуть замовити не тільки стрижку, а й привести в порядок свої вуса або бороду. Майстри у цих закладах не тільки стрижуть, а й підбирають і рекомендують своїм клієнтам найбільш підхожий, на їхню думку, образ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Усика евакуювали автомобіль за неправильну парковку в Києві. Олександр заявив, що не бачив поруч заборонних знаків, і зізнався, що йому довелося сплатити три штрафи.