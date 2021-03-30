Українська боксерка зробила з обличчя суперниці "відбивну". Фотофакт

Максим Іншаков Бокс 21:13, 30.03.2021 Оновлено: 21:19, 30.03.2021

23-річна німецька боксерка Шаєнн Хенсон показала наслiдки поєдинку з українкою Аліною Зайцевою.

Бій на відкритому чемпіонатi Німеччини з боксу в Герстхофенi було зупинено в п'ятому раунді після того, як спортсменки серйозно зіткнулися головами. На момент зупинки німкеня лідирувала на записках суддів, тому їй було присуджено перемогу.

Шаєнн в Instagram показала своє обличчя після зустрічі, яке було більше схоже на один великий синець. Знімок став вірусним у мережі і за добу набрав понад 3000 вподобайок.

Шаєнн Хенсон до бою на зважуванні
Instagram Шаєнн Хенсон
Шаєнн Хенсон до бою
Instagram Шаєнн Хенсон
Шаєнн Хенсон: до / після
Instagram Шаєнн Хенсон
Шаєнн Хенсон після бою
Instagram Шаєнн Хенсон
Шаєнн Хенсон відразу після бою
Instagram Шаєнн Хенсон
Шаєнн Хенсон із чемпіонським поясом
Instagram Шаєнн Хенсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможна австралійська боксерка Ебан Бріджес (5-0-0, 2 КО) з 5-м розміром грудей, яка відома під псевдонімом "Блондинка-бомбардувальниця", прийшла на зважування перед боєм проти Керол Ерл (3-4-1 , 3 КО) в мереживному бікіні.

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