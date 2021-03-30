Українська боксерка зробила з обличчя суперниці "відбивну". Фотофакт

23-річна німецька боксерка Шаєнн Хенсон показала наслiдки поєдинку з українкою Аліною Зайцевою.

Бій на відкритому чемпіонатi Німеччини з боксу в Герстхофенi було зупинено в п'ятому раунді після того, як спортсменки серйозно зіткнулися головами. На момент зупинки німкеня лідирувала на записках суддів, тому їй було присуджено перемогу.

Шаєнн в Instagram показала своє обличчя після зустрічі, яке було більше схоже на один великий синець. Знімок став вірусним у мережі і за добу набрав понад 3000 вподобайок.

Шаєнн Хенсон до бою на зважуванні Instagram Шаєнн Хенсон

Шаєнн Хенсон до бою Instagram Шаєнн Хенсон

Шаєнн Хенсон: до / після Instagram Шаєнн Хенсон

Шаєнн Хенсон після бою Instagram Шаєнн Хенсон

Шаєнн Хенсон відразу після бою Instagram Шаєнн Хенсон

Шаєнн Хенсон із чемпіонським поясом Instagram Шаєнн Хенсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможна австралійська боксерка Ебан Бріджес (5-0-0, 2 КО) з 5-м розміром грудей, яка відома під псевдонімом "Блондинка-бомбардувальниця", прийшла на зважування перед боєм проти Керол Ерл (3-4-1 , 3 КО) в мереживному бікіні.