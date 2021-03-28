Цзю дав пораду Повєткіну після поразки від Вайта

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в першій напівсередній вазі Костя Цзю після поразки Олександра Повєткіна від Ділліана Вайта порадив росіянину завершити кар'єру.

На думку Цзю, на підсумковий результат вплинуло багато факторів.

"Один з них – коронавірус, яким перехворіла Саша. Він просто не зміг повністю відновитися перед виходом на ринг. Не треба забувати про вік спортсмена – вже 41 рік. Помилки Саші в бою з Вайтом я і сам допускав. Цієї ночі він не був самим собою: дії, які раніше давалися йому легко, зараз виглядали занадто важкими. Я б порадив Сашкові закінчити кар'єру. Але настільки серйозне рішення він може приймати тільки сам", – цитує Костю "Чемпіонат".

Цзю ухильно відповів на питання, чи варто Повєткіну перед відходом добути ще одну перемогу.

"Зрозумійте, часом настає такий момент, коли ти просто не розумієш, навіщо виходиш в ринг: не знаходиш мотивацію. Думаю, у Саші щось схоже. Він перемагав скрізь і заробив непогані гроші. Все, що потрібно, він вже зробив", – підсумував російський ексбоксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій-реванш за пояс тимчасового чемпіона в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) між Повєткіним і Вайтом завершився в 4-му раунді.

Пізніше було опубліковано відео нокауту, а також добірку найкращих моментів. Відразу після зустрічі британський супертяж прийшов в роздягальню до росіянина і запропонував йому несподіваний обмін.

Коментуючи бій, Микола Валуєв заявив, що ключовим у поразці Повєткіна стало повторення помилки першого бою.