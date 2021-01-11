Реванш Ломаченко – Лопес: американець назвав наступного суперника

Олександр Чеканов Бокс 21:19, 11.01.2021 Оновлено: 21:34, 11.01.2021

Американець Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) має намір провести свій наступний поєдинок проти співвітчизника Девіна Хейні (25-0, 15 КО), а не українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Про це сам абсолютний чемпіон у легкій вазі заявив в інтерв'ю Sky Sports. За його словами, таку думку має і його батько Теофімо Лопес-старший.

"Ми збираємося провести бій. Я намагався врятувати його кар'єру. Я зробив це. Не жартую. Намагався захистити його кар'єру. Я говорив йому: "Попрацюй три-п'ять років і рухайся вперед". Але тепер він вийшов з-під контролю, і це змусило мене діяти, так що ми збираємося почати чинити на нього тиск. Я і мій батько на одній хвилі. Я вірю, що наступним буде Девін Хейні", – заявив Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес заявив, що не даватиме реваншу Василю Ломаченку після перемоги в поєдинку, який відбувся 17 жовтня і завершився перемогою американця за одностайним рішенням суддів.

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