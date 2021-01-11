Промоутер розповів про фінансові вимоги Усика через бій Джошуа – Ф'юрі

Організації поєдинку між Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) заважають інші боксери та їхні представники.

Таку думку висловив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн в інтерв'ю Boxing Social. За його словами, українець Олександр Усик (18-0, 14 КО) може зажадати компенсації за відстрочення захисту Джошуа пояса WBO, на який претендує наш співвітчизник.

"Що саме заважає бою Ф'юрі – Джошуа? Людська жадоба! Щоразу, коли на кону великий бій, усі намагаються вставити палиці в колеса, щоб отримати і собі шматочок пирога. Чим все це закінчується? Тим, що бійці змушені заплатити мільйони доларів зі своєї кишені всім цим організаціям. Я навіть чув, що Усик нібито теж хоче отримати відсоток від прибутку Джошуа та Ф'юрі. Вважаю, завжди можна знайти рішення", – сказав Гірн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді Гірн розповів про те, що готовий запропонувати Олександру Усику певні преференції заради бою Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа.