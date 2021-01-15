Промоутер Ломаченка захотів підписати контракт з Усиком

Промоутер Василя Ломаченка з компанії Top Rank Боб Арум заявив, що хотів би підписати контракт з українцем Олександром Усиком.

Він зазначив, що наш співвітчизник є вільним агентом, якщо Едді Хірн з Matchroom Boxing не організує йому чемпіонський поєдинок проти Ентоні Джошуа. Американець також нагадав, що у Ломаченка той же менеджер, що і в Усика – Егіс Клімас.

"В Усика закінчився контракт з Matchroom Boxing. Їхня співпраця можлива тільки в тому випадку, якщо буде організований його бій проти Джошуа. Якщо цього не станеться, то він є вільним агентом. Його менеджер – Егіс Клімас. Він представляє інтереси Василя Ломаченка та інших моїх клієнтів. Я був би радий прийняти Усика в свою команду", – цитує слова Арума видання BoxingNews24.

Відзначимо, що зараз Олександр співпрацює з українською компанією K2 Promotions, з якої він підписав угоду в листопаді 2013 року. Хірн з Matchroom Boxing був со-промоутером нашого співвітчизника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор компанії K2 Олександр Красюк поставив крапку в ситуації з контрактом Усика.