Повєткін – Уайт 2: букмекери назвали фаворита реваншу

Британець Ділліан Уайт (27-2, 18 КО) є явним фаворитом повторного бою проти росіянина Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО), який відбудеться в суботу, 27 березня, в Гібралтарі.

Коефіцієнт на його перемогу становить 1,28, на нічию – 26,00, а на успіх "Російського Витязя" можна поставити за 3,75. Спортивні аналітики вважають, що поєдинок з більшою ймовірністю буде закінчено достроково. Ставки на те, що Уайт нокаутує свого суперника або той буде дискваліфікований, приймаються за 1,61, а на аналогічний результат на користь Повєткіна – за 4,50.

Котирування на переможця бою Повєткін - Уайт 2 BWIN

Котирування на метод перемоги в бою Повєткін - Уайт 2 BWIN

Нагадаємо, що на кону в цьому протистоянні буде стояти тимчасовий титул Всесвітньої боксерської ради (WBC), який зараз належить росіянину. У першому бою між ними, який відбувся в серпні 2020 року, Олександр сенсаційно відправив Уайта в "нокаут року" в сьомому раунді, двічі побувавши перед цим у нокдауні.

Їхній реванш кілька разів зривався через коронавірус у боксера з РФ. Спочатку у нього виявили COVID-19, а потім він протягом досить тривалого часу боровся з його наслідками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Повєткін зробив відверте зізнання про поразку в бою з Володимиром Кличком.