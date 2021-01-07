Після бою я плакав, – польський боксер – про поразку від Головкіна

Польський боксер Каміл Шеремета зізнався, що не зміг стримати емоції та розплакався після розгромної поразки в чемпіонському бою проти Геннадія Головкіна.

За його словами, казахстанец є бійцем екстра-класу, який перебуває з ним в різних лігах. Незважаючи на це, поляк зазначив, що отримав величезний досвід завдяки цьому поєдинку.

"Я зустрівся з боксером екстра-класу. Це зовсім інша ліга. Він діставав мене на кожному розі. Його ліва рука стала проблемою для мене. У будь-якому випадку я отримав величезний досвід. Не буду приховувати, після поєдинку з Головкіним я плакав. Адже я дійсно хотів привезти титул у Польщу. Але, на жаль, у мене не вийшло. GGG був занадто сильним для мене", – цитує слова Шеремети видання sport.kz.

Поразка від Головкіна стала першою у професійній кар'єрі поляка. До цього на його рахунку була 21 перемога, 5 з яких були здобуті нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, казахстанський боксер не залишив шансів Шереметі, який здався, відмовившись виходити на восьмий раунд, і встановив рекорд у середній вазі.