Новини спорту 8 квітня: Усик залишився без авто в Києві, сенсації в 1/4 фіналу ЛЄ

Американець Теофімо Лопес вкотре відмовився від реваншу з Василем Ломаченком, а в Лізі Європи відбулися перші матчі 1/4 фіналу.

Крім того, Олександр Усик залишився без машини в Києві через неправильне паркування.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 8 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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