Непереможний боксер потужним нокаутом здобув чемпіонський пояс Усика. Відео

Небитий британець Лоуренс Околi (16-0, 13 КО) здобув ефектну перемогу над Кшиштофом Гловацьки (31-3, 19 КО) і завоював вакантний чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO) в першій важкій вазі.

Поєдинок у Лондоні завершився достроковим нокаутом 34-річного боксера з Польщі.

Лоуренс Околi Instagram boxing.social

28-річний Околі з перших хвилин захопив перевагу, "бомбардуючи" суперника ударами з дистанції. У шостому раунді поляк "позіхнув" правий боковий, що відправив його у важкий нокдаун, після якого він вже не піднявся. Суддя зупинив зустріч.

Лоуренс Околi переміг Кшиштофа Гловацьки Instagram boxing.social

Зазначимо, що той титул WBO раніше завоював Олександр Усик, 2016 року перемігши того самого Гловацьки.

Влітку 2019-го в зв'язку з переходом у суперважку вагову категорію Усик вирішив відмовитися від пояса WBO в крузервейтi. Після цього титул став вакантним.