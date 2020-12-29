Названо єдиний недолік Усика в супертяжах

Промоутер Олександра Повєткіна (36-2-1, 25 КО) Андрій Рябінський назвав невеликі габарити Олександра Усика (18-0, 13 КО) його єдиним недоліком в суперважкій вазі.

Рябінський передбачає, що шанси українця в поєдинках з такими боксерами, як Тайсон Ф'юрі, Деонтей, як Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Деонтей Уайлдер досить невеликі.

"Усик для них занадто малий, проте це є його єдиним недоліком, як боксера. Школа боксу Усика просто чудова: краща, ніж у всіх інших. Але він просто малий для такої ваги, у нього може не вистачити сили", – цитує Рябінського Boxіng Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого Тайсон Ф'юрі побив Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

1 листопада Усик здобув перемогу над британцем Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) і завоював титул обов'язкового претендента по лінії WBO в суперважкій вазі.

13 грудня ЕнтоніДжошуа переміг болгарина Кубрата Пулєва (28-2, 14 KO) і захистив титули IBO, WBO, WBA Super і IBF в суперважкій вазі.

Відзначимо, що Олександр Усик, який став обов'язковим претендентом на чемпіонський титул WBO, сказав, що не стане перешкоджати бою Джошуа – Ф'юрі.