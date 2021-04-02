"Наступний" суперник Ломаченка прокоментував можливий бій з українцем

Японський легковаговик Масайоші Накатані (19-1, 13 КО) заявив, що хоче провести бій проти українця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО).

Він розуміє, що йому буде протистояти серйозний суперник, але думає, що може перемогти.

"Я хочу провести цей бій. Це хороший поєдинок. Я не боюся. З усіма топами легкого дивізіону буде складно. Я думаю, що можу перемогти. Мені потрібно буде протистояти супернику, який постійно рухається: назад і вперед, ліворуч і праворуч", – цитує слова Накатані видання XSPORT.

Японець також поділився своєю думкою про чемпіонський поєдинок між українцем і Теофімо Лопесом, який закінчився перемогою останнього одностайним рішенням суддів.

"Якщо рахувати за раундами, то Лопес вів бій. Ломаченко побоювався сили ударів Лопеса, тому події в рингу так і розвивалися", – додав Накатані.

Відзначимо, що востаннє Масайоші виходив на ринг у грудні 2020 року, коли нокаутував Фелікса Вердехо, вставши після двох нокдаунів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Ломаченка Боб Арум назвав Накатані наступним суперником Василя та розкрив орієнтовну дату їхнього бою.