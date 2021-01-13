Ми дали Усику кілька тижнів, щоб прийняти бій, – менеджер непереможного британця

Михайло Морозов Бокс 16:03, 13.01.2021 Оновлено: 16:07, 13.01.2021

Менеджер непереможного британського суперважковаговика Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сем Джонс заявив, що в українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) є кілька тижнів, щоб прийняти бій з його клієнтом.

Він сказав, що не збирається сповільнювати кар'єру Джойса, тому боксер поб'ється вже в квітні незалежно від імені суперника. Менеджер британця додав, що Джо планує перемогти нашого співвітчизника, а потім вийти на поєдинок із переможцем протистояння Ентоні Джошуа – Тайсоном Ф'юрі.

"Ми дали Усику наступні кілька тижнів, оскільки Джо хоче бій у квітні, а до нього залишилося всього 10-11 тижнів. Ми не хочемо сповільнювати розвиток його кар'єри. Якщо нам доведеться битися з іншим боксером, то так тому й бути. Може WBO призначить поєдинок за звання фінального претендента на свійт титул. Усе залежить від ситуації з боєм Джошуа – Ф'юрі. Ми пояснили промоутеру Джо, Френку Уоррену, що хочемо зустрітися з Усиком навіть у тому разі, якщо це буде поєдинок за проміжний титул. Джойса спишуть із рахунків, але він зупинить українця, а потім поб'ється з переможцем об'єднавчого протистояння", – заявив Джонс в інтерв'ю виданню SkySports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що його клієнт поб'ється за чемпіонський пояс, не давши згоди на бій Джошуа – Ф'юрі.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

Українці платитимуть за газ за новою ціною: Зеленський зі Шмигалем визначили тариф

У Зеленського відповіли, хто має реагувати на санкції США проти Дубінського

Від коронавірусу померло майже 200 українців за добу

На Прикарпатті селяни зацькували лікарку через носіння маски. Відео

На Закарпатті провели новий протест через ціни на газ: Шмигаль доручив СБУ почати перевірки