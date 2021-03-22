Менеджер Ломаченка розкрив орієнтовну дату повернення українця на ринг

Менеджер Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) Егіс Клімас заявив, що зараз ведуться переговори про організацію наступного поєдинку українця, який може відбутися в липні.

В інтерв'ю YouTube-каналі Usachev TV він не став називати імена боксерів, з якими може зустрітися наш співвітчизник, але зазначив, що у Василя не виникне проблем з пошуком суперників. За словами Егіса, українець повністю відновився від травми плеча, яке турбувало його в чемпіонському бою проти Теофімо Лопеса.

"Що стосується Ломаченка, то ведуться переговори, що в липні він начебто має повернутися на ринг. Знайти суперників не важко, тому що він – Василь Ломаченко. Всі хочуть із ним побоксувати. Тому я не думаю, що у нас виникнуть проблеми з пошуком суперників. У нього є дуже велике бажання повернути собі пояси. Василь відновився на 100%, травма плеча залишилася позаду. Зараз він повністю готовий", – розповів Клімас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним з можливих суперників Ломаченка є непереможний чемпіон світу Девін Хейні. Американець заявив, що відправив команді нашого співвітчизника контракт на бій, проте Василь цю інформацію спростував.

У відповідь на це батько Хейні назвав українця боягузом і брехуном.