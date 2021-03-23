Майк Тайсон відмовився від великого гонорару за третій бій із Холіфілдом: ЗМІ назвали суму

Легендарний американський боксер Майк Тайсон відмовився від третього поєдинку зі своїм давнім суперником Евандером Холіфілдом, незважаючи на запропонований гонорар у розмірі 25 мільйонів доларів.

Як повідомляє видання MMAFighting, представники останнього готові були гарантувати "Залізному Майку" цю суму за вихід на ринг 29 травня на арені Hard Rock Stadium у Маямі. Команда Холіфілда була впевнена в успішному завершенні інтенсивних переговорів, які тривали протягом декількох місяців, але запити Тайсона стали захмарними, тому сторонам не вдалося домовитися про угоду.

Нагадаємо, що Евандер здобув сенсаційну перемогу в першому поєдинку з Майком і відібрав у нього титул чемпіона світу в 1996 році. У 1997-му відбувся реванш, який було завершено достроково через дії Тайсона, який спочатку відкусив Холіфілду частину вуха, а потім повторив свою спробу, за що його дискваліфікували.

Нагадаємо, що "Залізний Майк" повернувся на ринг у листопаді 2020 року, коли побився з іншим легендарним боксером Роєм Джонсом-молодшим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон назвав секс причиною першої поразки у професійній кар'єрі.