Ломаченко не стримався, розповідаючи про ситуацію з боєм проти непереможного чемпіона світу

Український боксер Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) не зміг стримати емоції, розповідаючи про ситуацію з контрактом на бій проти непереможного чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні (25-0, 15 КО).

В інтерв'ю на YouTube-каналі SnowQueenLA наш співвітчизник закликав американця та його батька Білла розібратися в тому, що вони говорять, і працювати як одна команда.

"Ви можете відповісти, де контракт і кому ви його надіслали? Девін ні з ким не радився, відправив його сам кудись і батькові нічого не сказав? А потім, коли ми нічого не отримали та відповіли, то Білл Хейні почав говорити, що немає сенсу відправляти, якщо все одно там проблема з промоутером. Нехай вони розберуться, домовляться і в одному напрямі працюють, а то зараз така ситуація, що один щось наробить, а інший намагається зберегти його репутацію", – висловився Ломаченко.

Український боксер знову заявив, що ніхто з його представників не отримував контракт з умовами можливого поєдинку проти Хейні, і поставив крапку в ситуації з цим боєм.

"Вони вийшли в прямий ефір і сказали, що відправили контракт Ломаченку. Вони мали надіслати його або моєму промоутеру, або моєму менеджеру. Ні там, ні там його немає. Я розмовляв із Бобом Арумом (промоутер Василя. – Ред.), я просив його організувати мені цей поєдинок, але коли ми дізналися, що Хейні домовився з Лінаресом про поєдинок у травні і вже почав готуватися до нього... Ми не будемо сидіти та чекати на нього. Ви сказали, що ви відправили контракт. Ви цього не зробили. Ви збрехали. Все! Крапка!" – підсумував Василь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Девіна Хейні назвав Ломаченка боягузом і брехуном і сказав, що наш співвітчизник насправді не хоче битися з його сином.