Ломаченко назвав нереальним реванш з Лопесом: спортивні підсумки 2 січня

Українець Василь Ломаченко назвав нереальним проведення реваншу з Теофімо Лопесом, а футболіст "Шахтаря" Манор Соломон заявив про готовність допомогти "Динамо" з трансфером співвітчизника.

Крім того, Кріштіану Роналду першим в світі досяг позначки в 250 мільйонів підписників в Instagram.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 2 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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