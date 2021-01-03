Екстренер Усика назвав найнебезпечнішого суперника для українця в хевівейті

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир вважає, що найнебезпечнішим суперником для українця в суперважкому дивізіоні є Тайсон Ф'юрі.

На думку американця, головною перевагою британця перед нашим співвітчизником є його зріст. Він також зазначив, що останній суперник нашого співвітчизника Дерек Чісора програв Олександру, оскільки наносив дуже багато випадкових ударів, які відбирали у нього енергію.

"Удари – це прекрасно, коли ти можеш їх донести. Однак Дерек Чісора викидав багато шалених ударів, і вони позбавили його енергії. Коли ти не влучаєш після таких ударів, це позначається на тобі. Вважаю, що найскладнішим суперником для Усика в суперважкій вазі буде Тайсон Ф'юрі, тому що він високий. Джо Джойс має відмінну міць, але він трохи дерев'яний і передбачуваний. Тайсон Ф'юрі трохи більш непередбачуваний. Він рухається то тут, то там", – цитує слова Алі Башира видання klitschko-brothers.com.

Нагадаємо, що Джеймс тренував Усика до 2017 року. Він привів українця до титулу чемпіона світу в крузервейті. Раніше американець був наставником Володимира Кличка, а зараз працює з іншим нашим співвітчизником Владиславом Сіренком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алі Башир назвав винного в тому, що вони з Олександром припинили співпрацю.