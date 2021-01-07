Джошуа: я наближаюся до закінчення кар'єри

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBO Ентоні Джошуа заявив, що збирається закінчити кар'єру через п'ять років.

В інтерв'ю виданню SkySports британець зізнався, що його час у професійному боксі добігає кінця. Він порадив Тайсону Ф'юрі, який може стати його наступним суперником, також задуматися над цим питанням.

"Це вже далеко не початок. Я наближаюся до закінчення професійної кар'єри. Я – не та людина, яка живе виключно сьогоднішнім днем. Я завжди думаю наперед, тому й кажу про це. Моя кар'єра триватиме ще п'ять років, тобто протягом олімпійського циклу і ще нетривалого часу після цього. Коли відбудеться наступна Олімпіада, я буду її закінчувати, а в суперважку вагу увірветься нове покоління боксерів. Ф'юрі набагато довше за мене б'ється в професіоналах, йому теж потрібно задуматися над тим, щоб зупинитися", – поділився своєю думкою Джошуа .

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер з компанії Matchroom Boxing Едді Хірн докладно розповів про те, як проходять переговори про організацію поєдинку між Ентоні та Тайсоном Ф'юрі.