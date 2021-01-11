Батько Лопеса розповів, як ледь не побився з Майком Тайсоном

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса згадав, як зустрів легендарного Майка Тайсона в одному з барів Нью-Йорка.

В інтерв'ю на YouTube-каналі EsNews він розповів, що зайшов до закладу і врізався в плече "Залізного Майка", коли йшов за напоєм. Теофімо вже збирався вдарити боксера, але вчасно впізнав у ньому Тайсона і зумів випросити у нього автограф.

"Я зайшов у бар і хотів взяти собі напій. Коли я проходив повз Тайсона, ми сильно зіткнулися плечима. Настільки сильно, що я вже збирався розвернутися і вдарити його. Але коли я повернувся, то не повірив своїм очам: Майк сидів за столом в оточенні близько 20 дівчат. Вони поїли його шампанським. Я підійшов до столу і почав вимагати автограф. Охоронці спробували мене заспокоїти, попередивши, що Тайсон може дати мені в обличчя, але я був до цього готовий. Тоді мені все ж вдалося взяти у нього автограф", – розповів Лопес-старший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американець розповів, чим закінчився б другий поєдинок між українцем Василем Ломаченком та його сином, якби він був організований.