На Кубку світу з біатлону відбувся чоловічий спринт: де Україна

Збірна України невдало виступила в чоловічому спринті на 10 км на Кубку світу з біатлону, п'ятий етап якого проходить у німецькому Оберхофі.

Найкращий результат серед наших співвітчизників показав Артем Прима. Він одного разу промахнувся на "лежці" і чисто відпрацював на "стійці", що дозволило йому посісти 30-те місце з відставанням в 1:47,6 від лідера.

Дмитра Підручного (53-тя позиція) і Руслана Ткаленка підвела стрільба. Капітан нашої національної команди зробив чотири промахи з положення лежачи і жодного – зі стоячого положення. Ткаленко також допустив чотири помилки, але, на відміну від Підручного, не потрапив у гонку переслідування, як і Артем Тищенко та Тарас Лесюк.

Переможцем спринту став норвежець Йоханнес Тіннес Бьо, який подолав дистанцію за 25:12. "Срібло" та "бронзу" завоювали його співвітчизники Тар'єй Бьо і Стурла Легрейд, відповідно.

Результати чоловічого спринту biathlon.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Юлія Джима увійшла в десятку найкращих жіночого спринту на старті п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.